Prima pagina Tuttosport: “A volo d’Angel”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 10 marzo 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 10 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con la Juventus. A volo d'Angel. Ancora Di Maria: 1-0 al Friburgo. Juve convincente nell'andata degli ottavi di Europa League. Ma è ansia per Chiesa. Caso Pogba: sarà multato. 2-0 della Roma alla Real Sociedad. 1-0 viola in Conference. Dovbyk e Nzola: il Toro ci prova. Ferrari shocjk primo ribaltone. Italia, ecco i nuovi oriundi. Flop Champions. Conte sotto attacco. Coas Tottenham e PSG. Emozione Maldini: "Ho riprovato brividi del vecchio Milan". La Enogu ha scelto, giocherà a Milano. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).