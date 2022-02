Prima pagina Tuttosport: “Febbre Vlahovic”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 10 febbraio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 10 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović, nuovo centravanti della Juventus. Stasera, infatti, in occasione della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo potrebbe partire in panchina, ma i tifosi bianconeri smaniano per vederlo giocare.