Prima pagina Tuttosport: “Bremer: ‘Osimhen, io lo marco così'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 10 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Gleison Bremer. Il difensore centrale della Juventus già si 'scalda' in vista del big match di venerdì sera in campionato in casa del Napoli capolista. Ha già annullato un paio di volte Victor Osimhen quando giocava nel Torino e ha intenzione di farlo anche adesso che indossa la maglia bianconera.