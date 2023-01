Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lukaku ko e poi Napoli-Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 10 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 10 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del nuovo infortunio occorso a Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter. Da macchina da gol con Antonio Conte a muscoli fragili e recuperi lenti con Simone Inzaghi. Il tempo è scaduto per 'Big Rom': se non tornerà a livelli accettabili, l'Inter a fine stagione lo lascerà ritornare al Chelsea per fine prestito. Stasera, intanto, in Coppa Italia a 'San Siro' contro il Parma di Gianluigi Buffon, i nerazzurri dovranno fare a meno anche di Samir Handanović e Hakan Çalhanoğlu. Ampio spazio pure per il Milan: si contesta lo scorso mercato estivo del club rossonero. Da Charles De Ketelaere a Yacine Adli, passando per Divock Origi, oltre 50 milioni di euro (finora) spesi senza che la squadra di Stefano Pioli si sia rinforzata. Mentre si è concluso ieri il 17° turno di Serie A, con Verona-Cremonese 2-0 e Bologna-Atalanta 1-2, si parla già del prossimo, che vedrà affrontarsi Napoli e Juventus: la 'Vecchia Signora' punterà sulle ali Federico Chiesa e Ángel Di María.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 10 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, inizia già a giocare Napoli-Juventus, il big match del 18° turno di Serie A in programma venerdì sera allo stadio 'Diego Armando Maradona'. I tecnici delle due squadre, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, infatti, hanno già iniziato a punzecchiarsi a distanza. Aperta un'inchiesta per gli scontri sull'A1 tra ultras di Napoli e Roma, avvenuti nella giornata di domenica, mentre ieri sera la Cremonese (sconfitta 0-2 sul campo dell'Hellas Verona) è scesa in campo con una maglia speciale per ricordare Gianluca Vialli recentemente scomparso. Gareth Bale ha annunciato il suo ritiro dal calcio a 33 anni mentre, in casa Inter, è allarme infortuni. Si sono fermati, infatti, Samir Handanović, Hakan Çalhanoğlu e, nuovamente, Romelu Lukaku. Il turco e il belga, oltre a saltare la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma di questa sera a 'San Siro', sono a rischio anche per la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 10 gennaio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Gleison Bremer. Il difensore centrale della Juventus già si 'scalda' in vista del big match di venerdì sera in campionato in casa del Napoli capolista. Ha già annullato un paio di volte Victor Osimhen quando giocava nel Torino e ha intenzione di farlo anche adesso che indossa la maglia bianconera. Sotto la testata spazio alla cerimonia in ricordo di Gianluca Vialli tenutasi ieri a Cremona, mentre, di fianco, ecco gli incroci di mercato tra Inter e Torino. I nerazzurri, infatti, puntano su Perr Schuurs, difensore centrale olandese dei granata. Il Toro, dal canto suo, è già piombato sul possibile sostituto: Isak Hien dell'Hellas Verona. La squadra piemontese, però, potrebbe far saltare il riscatto di Valentino Lazaro dai nerazzurri causa infortunio. Mentre José Mourinho, allenatore della Roma, è stuzzicato dall'idea di allenare il Brasile, stasera ottavi di finale di Coppa Italia. A 'San Siro', Inter-Parma con il ritorno di Gianluigi Buffon alla 'Scala del Calcio'.