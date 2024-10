Prima pagina Tuttosport: “Squalifica Conceição, ingiustizia è fatta!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 9 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'ingiustizia subita dalla Juventus e, in particolare da Francisco Conceição. L'esterno offensivo portoghese, infatti, ha rimediato un turno di squalifica e una sanzione disciplinare per l'espulsione per doppia ammonizione (la seconda per simulazione) presa nell'ultimo match di campionato contro il Cagliari.