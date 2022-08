Prima pagina Tuttosport: “Max Allegri, c’è Kostic per te”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 9 agosto 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 9 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il sempre più probabile arrivo di Filip Kostić alla corte di Massimiliano Allegri . L'esterno offensivo che la Juventus sta acquistando dall' Eintracht Francoforte potrebbe già giocare la prima di campionato contro il Sassuolo .

Intanto, la 'Vecchia Signora' è già d'accordo con il Manchester United per il trasferimento di Adrien Rabiot in Premier League . Si attende solo che la mamma del giocatore, nonché suo agente, trovi un accordo con il club inglese.

Nikola Vlašic , centrocampista offensivo croato fuori rosa al West Ham , sbotta: vuole andare a giocare nel Torino . Riusciranno i granata a prenderlo a condizioni economiche vantaggiose? In alto, sotto la testata, un'intervista esclusiva ad Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza .

In basso, a concludere, un approfondimento su Cristiano Ronaldo, divenuto schiavo dei suoi record: cerca un'altra squadra per disputare la Champions League. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).