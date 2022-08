Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter e Juventus protagoniste

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi e della Juventus di Massimiliano Allegri. Nerazzurri e bianconeri, infatti, a quattro giorni dal via alla Serie A 2022-2023, sono ancora in divenire. In casa Inter, fa paura la corte del PSG per Milan Škriniar e si pensa a Manuel Akanji del Borussia Dortmund. In casa Juve, invece, è in arrivo Filip Kostić e si pensa anche a Memphis Depay per l'attacco. Sono, invece, già praticamente a posto il Milan e la Roma. I rossoneri hanno inserito Charles De Ketelaere nel tessuto della squadra Campione d'Italia in carica; i giallorossi hanno affiancato stelle come Georginio Wijnaldum e Paulo Dybala a Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham. Sul fronte calciomercato, fumata grigia tra Sassuolo e Napoli per il trasferimento di Giacomo Raspadori in azzurro, ma si continua a oltranza. Chiosa con la Coppa Italia: si è rivisto in panchina Siniša Mihajlović in occasione di Bologna-Cosenza 1-0. Eliminato il Sassuolo, battuto 2-3 dal Modena nel derby emiliano.