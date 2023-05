Prima pagina Tuttosport: “Juve, ti levano l’Europa!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 9 maggio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 9 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Dure motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport: i bianconeri rischiano l'Europa già in questa stagione. Penalizzazione certa ed è molto probabile che l'entità privi la squadra di Massimiliano Allegri della qualificazione a qualsiasi coppa.