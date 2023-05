Quotidiani sportivi, le prime pagine: EuroDerby e penalizzazione Juve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 9 maggio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista a Christian Vieri, ex centravanti di Inter e Milan, sull'EuroDerby, il cui primo atto andrà in scena domani sera a 'San Siro'. Per Bobo, chi vincerà la doppia sfida di Champions League, poi, alzerà il trofeo a Istanbul. Si parla, poi, molto di Juventus. La 'Vecchia Signora', infatti, ha scelto il direttore sportivo per il futuro: si tratta di Cristiano Giuntoli, che lascerà il Napoli dopo aver costruito la squadra vincitrice dell'ultimo Scudetto. La squadra bianconera, però, incapperà nuovamente in una sanzione - entro il termine di questa stagione - per il processo plusvalenze. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha confermato come ci sia stata slealtà nella condotta del club di Corso Galileo Ferraris. Sarà una penalizzazione ridotta rispetto al -15 inizialmente inflitto e poi restituito, ma la qualificazione in Europa della Juve sarà comunque a rischio. Retrocede in Serie B dopo 12 anni la Sampdoria: a sancire aritmeticamente la discesa nella cadetteria la sconfitta per 2-0 sul campo dell'Udinese. Potrebbe, invece, lasciare la Roma il tecnico portoghese José Mourinho. Su di lui c'è il PSG: i giallorossi, pertanto, studiano i suoi possibili eredi.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha pubblicato le motivazioni per il processo plusvalenze, confermando la condotta sleale del club bianconero. In arrivo, dunque, la stangata per la squadra di Massimiliano Allegri: sarà una penalizzazione ridotta rispetto al -15 inizialmente inflitto e poi restituito; si parla, ora, di una decurtazione di 9 punti. Che metterà comunque in serio pericolo la qualificazione della Juve in Champions League. Il club vorrebbe che la pena diventasse afflittiva nella stagione 2023-2024. Dibattito, poi, sul quotidiano romano, sul consegnare o meno a Khvicha Kvaratskhelia la maglia numero 10 del Napoli che fu di Diego Armando Maradona. A Roma, invece, i tifosi giallorossi passano notti agitate: il PSG di Nasser Al-Khelaïfi vuole José Mourinho in panchina per la prossima stagione. È in corsa con Zinedine Zidane. Aritmetica retrocessione in Serie B per la Sampdoria dopo il k.o. sul campo dell'Udinese, poi spazio all'EuroDerby. Domani sera, infatti, a 'San Siro' si disputerà Milan-Inter, una sfida che può salvare la stagione di Stefano Pioli e Simone Inzaghi, vista la deludente stagione in campionato di rossoneri e nerazzurri. Dubbio Rafael Leão nel Diavolo.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Dure motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport: i bianconeri rischiano l'Europa già in questa stagione. Penalizzazione certa ed è molto probabile che l'entità privi la squadra di Massimiliano Allegri della qualificazione a qualsiasi coppa. Intanto, Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene pensano al ricorso al TAR. Bufera su Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, in merito alle dichiarazioni rilasciate sugli insulti razzisti rivolti dal pubblico del 'Gewiss Stadium' a Dušan Vlahović dopo l'ultimo match di campionato. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, su Torino-Monza, ha sottolineato come ai granata manchi un rigore solare. Futuro nero, poi, per la Sampdoria: retrocessa matematicamente in Serie B dopo 12 anni, rischia il fallimento e, dunque, di ripartire dalle categorie inferiori. Spazio, dunque, alla Champions League: stasera l'andata della prima semifinale, quella tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Manchester City di Pep Guardiola. Domani sera sarà la volta di Milan-Inter: per Fabio Capello e Luis Figo passeranno i nerazzurri.