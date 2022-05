Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Allegri divide e impera”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 9 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Nonostante, infatti, crescano i tifosi critici nei confronti del tecnico livornese, lui resta molto stabile sulla panchina bianconera. Si parla, quindi, della situazione di Ivan Jurić al Torino. L'allenatore granata, infatti, non gradisce il fatto che la società non abbia ancora impostato le strategie per la prossima stagione e non ha intenzione di aspettare all'infinito. Anche perché, di certo, non gli mancano i club che lo stimano.