Prima pagina Tuttosport: “Juve, tutto contro”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina apre commentando Lazio-Juventus, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 2-1 per i padroni di casa. Per il quotidiano torinese, è tutto contro la Juventus in questa stagione. Nel mirino, in particolare, nello specifico, l'arbitraggio della gara dello stadio 'Olimpico', con vibranti contestazioni per la convalida del primo gol laziale di Sergej Milinković-Savić, giunto dopo una spinta ad Alex Sandro.