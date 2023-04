Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan-Napoli e Lazio-Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 9 aprile 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 9 aprile 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, inizia a presentare Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma mercoledì 12 aprile, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Stefano Pioli, tecnico rossonero, pensa ai tagli di Brahim Díaz come arma vincente; Luciano Spalletti, allenatore azzurro, confida nel recupero di Victor Osimhen. L'Inter di Simone Inzaghi sarà invece impegnata 24 ore prima in casa del Benfica: il condottiero nerazzurro si affiderà ai suoi leader, Marcelo Brozović e Lautaro Martínez, per uscire dalla crisi. Spazio anche alle gare giocate ieri in Serie A. La Roma di José Mourinho vince di misura in casa del Torino con un rigore di Paulo Dybala ed è terza in classifica. Entusiasmante successo, invece, della Lazio di Maurizio Sarri allo stadio 'Olimpico' contro la Juventus: 2-1 firmato da Sergej Milinković-Savić e Mattia Zaccagni.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 9 aprile 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lazio-Juventus, posticipo della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 vinto dai biancocelesti di Maurizio Sarri. Reti di Sergej Milinković-Savić e Mattia Zaccagni; nel mezzo, il decimo gol in campionato del francese Adrien Rabiot. Illuminante, però, l'assist di tacco di Luis Alberto per il gol del successo dei padroni di casa. Vince anche la Roma di José Mourinho in casa del Torino. Per stendere i granata di Ivan Jurić ed agguantare il terzo posto in solitaria in graduatoria basta un penalty di Paulo Dybala in avvio di match. Si parla, poi, della crisi dell'Inter di Simone Inzaghi: ai nerazzurri, in questo momento della stagione, mancano molto i gol degli attaccanti. Non ha invece questi problemi il Napoli di Luciano Spalletti: le parole di Victor Osimhen sono un segnale d'amore. Per concludere, un occhio in Premier League, dove Cristian Stellini e Roberto De Zerbi, manager italiani di Tottenham e Brighton, hanno litigato in campo!

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 9 aprile 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina apre commentando Lazio-Juventus, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 2-1 per i padroni di casa. Per il quotidiano torinese, è tutto contro la Juventus in questa stagione. Nel mirino, in particolare, nello specifico, l'arbitraggio della gara dello stadio 'Olimpico', con vibranti contestazioni per la convalida del primo gol laziale di Sergej Milinković-Savić, giunto dopo una spinta ad Alex Sandro. In alto, sotto la testata, si parla di Torino-Roma 0-1: il giornale si domanda come fanno Urbano Cairo e Ivan Jurić, Presidente e allenatore dei granata, a volere gente allo stadio se dopo la squadra offre uno spettacolo indecoroso. Gran successo esterno, 0-2, del Bologna in casa dell'Atalanta. Il tecnico rossoblu, Thiago Motta, ora vede l'Europa ... e la panchina dell'Inter nella stagione 2023-2024.