Prima pagina Tuttosport: “Juve, c’è Marcos Antonio”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 9 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 9 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di un possibile colpo di calciomercato in entrata per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, approfittando, infatti, della sospensione concessa dalla FIFA fino al prossimo 30 giugno ai contratti dei calciatori stranieri che militano nei campionati di Russia ed Ucraina, potrebbe prendere il centrocampista brasiliano Marcos Antonio in prestito dallo Shakhtar Donetsk.