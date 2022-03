Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, impresa Champions sfiorata

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'Inter di Simone Inzaghi, capace di sfiorare l'impresa in Champions League. I nerazzurri, infatti, hanno vinto 1-0 ad 'Anfield' contro il Liverpool (prodezza di Lautaro Martínez), rimontando, però, soltanto parzialmente lo 0-2 dell'andata. Ai quarti di finale vanno i 'Reds' di Jürgen Klopp, ma tanti rimpianti per Samir Handanović e compagni, in dieci uomini nell'ultima mezzora per l'espulsione di Alexis Sánchez. Stasera, super sfida tra Real Madrid e PSG al 'Bernabéu': si parte dall'1-0 per i francesi dell'andata, siglato da Kylian Mbappé, futuro madridista. In alto, sotto la testata, l'intervista esclusiva con Paulo Fonseca, riuscito a sfuggire ai bombardamenti di Kiev. In basso, poi, si parla di Milan: il francese Olivier Giroud ha superato Zlatan Ibrahimović nelle gerarchie di mister Stefano Pioli per il rush finale per lo Scudetto. Al titolo credono ancora il Napoli di Victor Osimhen e la Juventus di Paulo Dybala. Che non avrà offerte al rilancio da parte dei bianconeri sul suo rinnovo di contratto.