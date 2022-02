Prima pagina Tuttosport: “Inter, su di Mourale”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 9 febbraio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 9 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, dà ampio spazio a Inter-Roma 2-0, partita che spedisce i nerazzurri di Simone Inzaghi alle semifinali di Coppa Italia. Reti di Edin Džeko ed Alexis Sánchez, bella accoglienza per il tecnico giallorosso, José Mourinho, che, come si ricorderà, aveva vinto il 'Triplete' sulla panchina dell'Inter nel 2010.