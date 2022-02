Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter in semifinale di Coppa Italia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria (2-0) dell'Inter sulla Roma in Coppa Italia. I nerazzurri, grazie ad un gol per tempo dell'ex Edin Džeko e di Alexis Sánchez, approdano dunque in semifinale del trofeo nazionale. Affronteranno una tra Milan e Lazio, che si sfideranno stasera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Stefano Pioli, tecnico rossonero, vuole giocarsi un altro doppio derby e, pertanto, schiererà in campo i big. Intervista esclusiva, poi, della 'rosea' con Gianluigi Donnarumma, ex Milan oggi al PSG, che spiega i motivi e le modalità del suo addio al Diavolo. Chiusura con la Juventus, che grazie all'arrivo di Dušan Vlahović adesso ha uno dei migliori attacchi d'Europa, e con la volontà della Lega Serie A di tornare presto agli stadi aperti al 100%.