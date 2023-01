Prima pagina Tuttosport: “Chiesa e Di María: Napoli arriviamo”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 9 gennaio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 9 gennaio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, si proietta già a Napoli-Juventus. Il big match della 18^ giornata della Serie A 2022-2023 è in programma venerdì 13 gennaio, alle ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona'. I bianconeri di Massimiliano Allegri, per l'occasione, recupereranno Federico Chiesa ed Ángel Di María.

Cresce la fiducia in casa Juve: portarsi a -4 dal Napoli (reduce dalla vittoria 0-2 in casa della Sampdoria firmata da Victor Osimhen ed Eljif Elmas), secondo il quotidiano torinese, non è impossibile. Anche perché ora la 'Vecchia Signora' è seconda in classifica, a pari merito con il Milan che, con 6' di follia, si fa rimontare nel finale da 2-0 a 2-2 dalla Roma.

Mentre Juan Luca Sacchi, arbitro di Monza-Inter, verrà fermato fino a fine gennaio per l'errore commesso - a sfavore dei nerazzurri - nella gara dell'U-Power Stadium, sotto la testata si parla del Torino. 'Psicodramma', a Salerno, per la squadra di Ivan Jurić, che domina ma esce dall'Arechi solo con un pareggio (1-1). Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 9 gennaio 2023