Quotidiani sportivi, le prime pagine: frenata Milan, il Napoli scappa

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 9 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 9 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del suicidio del Milan contro la Roma. A 'San Siro', infatti, i rossoneri dilapidano due gol di vantaggio negli ultimi minuti - recupero incluso - e pareggiano soltanto 2-2 una gara dominata. Stefano Pioli deluso, ora il Napoli (che con Victor Osimhen ed Eljif Elmas passa 0-2 sul campo della Sampdoria) è a +7, mentre la Juventus, pari merito in classifica con il Diavolo, è di fatto seconda. Per la 'rosea', la zavorra del Diavolo è rappresentata dallo scarso apporto fornito dagli acquisti effettuati nell'ultimo calciomercato estivo. La Juve di Massimiliano Allegri, adesso, è chiamata da un gran test proprio in casa del Napoli venerdì sera. Si parla anche degli scontri, sull'A1, tra ultras partenopei e ultras giallorossi, nonché del 2-2 tra Lazio ed Empoli e dell'1-1 tra Salernitana e Torino. A rischio, invece, il futuro di Romelu Lukaku all'Inter: gioca male e non incide. Bel ricordo di Samp e Chelsea nei confronti del compianto Gianluca Vialli: tutti in campo con la sua maglia numero 9.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 9 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, infatti, passano 0-2 a 'Marassi' contro la Sampdoria grazie alle reti di Victor Osimhen ed Eljif Elmas. Altri tre punti, toccata quota 44 in classifica in Serie A. Una vittoria valsa il titolo di Campione d'Inverno con due turni di anticipo, visto che il Milan, a 'San Siro', si fa rimontare due reti in 6' dalla Roma ed esce dal campo soltanto con un 2-2. Per i giallorossi, gol di Roger Ibañez all'87' e di Tammy Abraham al 93' dopo che i rossoneri erano andati a segno con Pierre Kalulu nel primo tempo e con Tommaso Pobega nel secondo. La squadra di Stefano Pioli agganciata al secondo posto, a quota 37 punti, dalla Juventus di Massimiliano Allegri. In alto, sotto la testata, si parla della guerriglia tra ultras di Napoli e Roma sull'A1, nello stesso autogrill dove, anni fa, perse la vita il tifoso laziale Gabriele Sandri. Un ferito negli scontri, 15 chilometri di coda per le auto.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 9 gennaio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, si proietta già a Napoli-Juventus. Il big match della 18^ giornata della Serie A 2022-2023 è in programma venerdì 13 gennaio, alle ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona'. I bianconeri di Massimiliano Allegri, per l'occasione, recupereranno Federico Chiesa ed Ángel Di María. Cresce la fiducia in casa Juve: portarsi a -4 dal Napoli (reduce dalla vittoria 0-2 in casa della Sampdoria firmata da Victor Osimhen ed Eljif Elmas), secondo il quotidiano torinese, non è impossibile. Anche perché ora la 'Vecchia Signora' è seconda in classifica, a pari merito con il Milan che, con 6' di follia, si fa rimontare nel finale da 2-0 a 2-2 dalla Roma. Mentre Juan Luca Sacchi, arbitro di Monza-Inter, verrà fermato fino a fine gennaio per l'errore commesso - a sfavore dei nerazzurri - nella gara dell'U-Power Stadium, sotto la testata si parla del Torino. 'Psicodramma', a Salerno, per la squadra di Ivan Jurić, che domina ma esce dall'Arechi solo con un pareggio (1-1).