Prima pagina Tuttosport: “Juventus, obbligo di Champions League”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 9 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 9 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, spiega come la Juventus di Massimiliano Allegri sia obbligata ad andare in Champions League nella prossima stagione. I progetti di ricostruzione dei bianconeri, infatti, passano assolutamente attraverso un piazzamento tra le prime quattro in campionato.