Quotidiani sportivi, le prime pagine tra Inter, Mihajlovic e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno in Italia di Steven Zhang, Presidente dell'Inter, tornato per assistere a Inter-Lazio di questa sera a 'San Siro' ma non soltanto. In alto, sotto la testata, si parla della decisione della Lega Serie A di far giocare i prossimi due turni di campionato con 5mila spettatori sugli spalti. Nel 'lunch match' odierno il Milan di Stefano Pioli è di scena a Venezia con Sandro Tonali a guidare il centrocampo. Il rinnovo di Franck Kessié, intanto, diventa possibile! Oggi pomeriggio, ore 18:30, è in programma anche Roma-Juventus: per la 'rosea' è sfida tra Tammy Abraham e Federico Chiesa. Estero: la Polonia sonda anche Fabio Cannavaro per il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale.