Prima pagina Tuttosport: “Parbleu Milan!”

Diavolo che vince 2-1 e resta in corsa per gli ottavi di finale della competizione. Vola anche la Lazio, che batte 1-0 il Feyenoord allo stadio 'Olimpico' con un gol di Ciro Immobile. Stasera, invece, in campo Napoli-Union Berlino alle ore 18:45 e Salisburgo-Inter alle ore 21:00.

Ampio spazio, poi, concesso all'ascolto degli audio del V.A.R. per l'annullamento di uno dei due gol a Moise Kean in Juventus-Verona ed al confronto tra Ivan Jurić, tecnico del Torino e i tifosi granata della Curva Maratona. Intervista finale ad Andrea Mancini, direttore sportivo della Sampdoria, convinto di come la sua squadra possa rinascere - in Serie B - sotto la guida di Andrea Pirlo.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 8 novembre 2023

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.