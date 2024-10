Prima pagina Tuttosport: “Conceição non era da rosso. E ora?”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 8 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre tornando sull'espulsione - per doppia ammonizione - di Francisco Conceição in occasione di Juventus-Cagliari 1-1 di campionato. Il vice designatore arbitrale smentisce il direttore di gara Livio Marinelli sul secondo cartellino giallo che l'esterno offensivo portoghese ha rimediato per simulazione: non c'era.