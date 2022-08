Prima pagina Tuttosport: “Allegri, tutto bene?”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 8 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del pesante cappotto, 0-4, incassato dalla Juventus di Massimiliano Allegri nell'ultima amichevole precampionato contro l'Atlético Madrid. Tripletta dell'ex Álvaro Morata e gol di Matheus Cunha per i 'Colchoneros', bianconeri stanchi e inesistenti. Sul fronte mercato, la Juve vuole chiudere subito per Filip Kostić dell'Eintracht Francoforte mentre per il centrocampo spunta il nome di Davide Frattesi.