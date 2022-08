Quotidiani sportivi, le prime pagine su Inter, Roma e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter. Il PSG, infatti, sta tornando alla carica per Milan Škriniar e Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, teme di perdere il suo difensore centrale slovacco. La palla, adesso, passa al Presidente Steven Zhang. In alto, sotto la testata, si parla del Milan di Stefano Pioli che, visti i problemi attuali dell'Inter e della Juventus dal punto di vista del gioco, partirebbe in pole position in questo campionato di Serie A. I rossoneri rischiano però di perdere Sandro Tonali per 20 giorni. La Juve, ieri, è stata travolta 0-4 in amichevole dall'Atlético Madrid con tripletta dell'ex Álvaro Morata: la buona notizia per Massimiliano Allegri è che è in arrivo l'esterno offensivo Filip Kostić dall'Eintracht Francoforte. Manita, poi, della Roma di José Mourinho allo Shakhtar Donetsk allo stadio 'Olimpico': 5-0 nell'ultima amichevole precampionato. Infine, spazio al Napoli, che spinge per ottenere Giacomo Raspadori dal Sassuolo.