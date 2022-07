Prima pagina Tuttosport: Juve, ecco Di Maria! E domani arriva Pogba

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 8 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport', oggi in edicola, apre parlando dell'arrivo a Torino di Angel Di Maria. E non sarebbe finita qui: la Juventus stringe per Nicolò Zaniolo, Marko Arnautovic e Kalidou Koulibaly. E domani arriva Paul Pogba. Attenzione, inoltre, all'incontro tra Inter e Torino per Gleison Bremer.