Prima pagina Tuttosport: “Ricordatevi che siete la Juve!”

In alto, sotto la testata, si parla della sconfitta (1-2) della Fiorentina di Vincenzo Italiano in finale di Conference League contro il West Ham. Viola battuti al 90' dagli inglesi in contropiede: così fa male. La Roma di José Mourinho, che ha già preso Houssem Aouar a parametro zero, è vicina a chiudere anche per Evan N'Dicka, anch'egli svincolato. I giallorossi, inoltre, trattano anche Mauro Icardi, che tornerà al PSG dopo il prestito al Galatasaray.