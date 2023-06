Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, Juve e il dolore viola

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del nuovo corso della Juventus. Il quotidiano torinese, alla luce dell'intervento dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino, che ha confermato Massimiliano Allegri in panchina e assegnato il calciomercato a Giovanni Manna, ha timore che il realismo sfoci nel basso profilo. In alto, sotto la testata, si parla della sconfitta (1-2) della Fiorentina di Vincenzo Italiano in finale di Conference League contro il West Ham. Viola battuti al 90' dagli inglesi in contropiede: così fa male. La Roma di José Mourinho, che ha già preso Houssem Aouar a parametro zero, è vicina a chiudere anche per Evan N'Dicka, anch'egli svincolato. I giallorossi, inoltre, trattano anche Mauro Icardi, che tornerà al PSG dopo il prestito al Galatasaray. Assist e gol per il Torino di Ivan Jurić: è in arrivo l'argentino Santiago Pierotti dal Colón. Chiosa con il mercato estero: Lionel Messi approda in MLS, giocherà per l'Inter Miami. Il Real Madrid, invece, piazza il colpo Jude Bellingham (Borussia Dortmund) ed è vicino a chiudere per Harry Kane (Tottenham).