Prima pagina Tuttosport: “Allegri-Juve, le chiavi del futuro”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 8 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che questa sera, alle ore 20:45 , sarà di scena allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio di Maurizio Sarri nel big match della 29^ giornata di Serie A . Il tecnico bianconero, però, non sarà nella Capitale: è rimasto a casa con l'influenza.

In alto, sotto la testata, si parla del tema principale di Torino-Roma , partita delle ore 18:30 : il ritorno del 'Gallo', Andrea Belotti , sotto la Mole da grande ex dell'incontro. Si parla, poi, delle partite disputate nella giornata di ieri. Lecce-Napoli 1-2 decisa da un'autogol comico dei salentini.

In Milan-Empoli, invece, soltanto 0-0 per i rossoneri, che sbattono (imbottiti di riserve) sul muro eretto dai calciatori toscani. Psicodramma, infine, per Romelu Lukaku e André Onana: tanti errori del primo, una papera del secondo sul cross di Antonio Candreva al 90' e Salernitana-Inter finisce 1-1. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).