Quotidiani sportivi, le prime pagine: focus su Inter, Napoli e Juve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 8 aprile 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 8 aprile 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'ennesimo passo falso dell'Inter di Simone Inzaghi. A Salerno, infatti, i nerazzurri vanno subito in vantaggio con Robin Gosens, ma si fanno raggiungere al 90' dall'ex Antonio Candreva. Nell'occasione - dopo i tanti errori di Romelu Lukaku sotto porta - papera di André Onana. Soltanto un punto in quattro partite: contro il Benfica il tecnico e i calciatori si giocano il futuro. Male anche il Milan, che pareggia 0-0 a 'San Siro' contro l'Empoli: non paga il turnover voluto da Stefano Pioli, le riserve deludono tutte. Ora i rossoneri si proiettano alla partita di andata dei quarti di finale di Champions League, dove incontreranno il Napoli, ieri passato a fatica (1-2 con autogol) sul campo del Lecce. Oggi spazio alle altre partite della 29^ giornata di Serie A. Spiccano Torino-Roma (ore 18:30) e Lazio-Juventus (ore 20:45).

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 8 aprile 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del sofferto successo del Napoli di Luciano Spalletti in casa del Lecce. Vittoria 1-2 per gli azzurri, a segno con il capitano, Giovanni Di Lorenzo, e con un'autorete nella ripresa. Campani primi a +19 sulla seconda in classifica. Steccano, invece, le altre squadre impegnate negli anticipi della 29^ giornata di Serie A. All'Arechi, 1-1 tra Salernitana e Inter, con le reti di Robin Gosens e Antonio Candreva. A 'San Siro', misero 0-0 del Milan contro l'Empoli. In questo sabato pre-pasquale si disputeranno, quindi, tutte le altre partite di campionato. Alle ore 14:30, al 'Franchi', la Fiorentina ospita lo Spezia: cercherà tre punti importanti in chiave Europa davanti a 35mila spettatori. E mentre la Roma di José Mourinho proverà a prendersi il terzo posto in classifica in casa del Torino di Ivan Jurić (ore 18:30), il big match di giornata è sicuramente Lazio-Juventus delle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico'. Sfida Champions, infine, in Premier League tra il Tottenham e il Brighton dei manager italiani Cristian Stellini e Roberto De Zerbi.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 8 aprile 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che questa sera, alle ore 20:45, sarà di scena allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio di Maurizio Sarri nel big match della 29^ giornata di Serie A. Il tecnico bianconero, però, non sarà nella Capitale: è rimasto a casa con l'influenza. In alto, sotto la testata, si parla del tema principale di Torino-Roma, partita delle ore 18:30: il ritorno del 'Gallo', Andrea Belotti, sotto la Mole da grande ex dell'incontro. Si parla, poi, delle partite disputate nella giornata di ieri. Lecce-Napoli 1-2 decisa da un'autogol comico dei salentini. In Milan-Empoli, invece, soltanto 0-0 per i rossoneri, che sbattono (imbottiti di riserve) sul muro eretto dai calciatori toscani. Psicodramma, infine, per Romelu Lukaku e André Onana: tanti errori del primo, una papera del secondo sul cross di Antonio Candreva al 90' e Salernitana-Inter finisce 1-1.