Prima pagina Tuttosport: “Juve, è tornato Vlahovic! Toro, out Ricci”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 8 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il ritorno di Dušan Vlahović . Il centravanti serbo, infatti, è stato autentico mattatore di Salernitana-Juventus 0-3 con una doppietta allo stadio 'Arechi'. Del suo connazionale Filip Kostić l'altro gol.

Il Torino , invece, perde Samuele Ricci , il suo bravo regista, per un paio di mesi: il tecnico granata, Ivan Jurić , sarà costretto ad accelerare l'inserimento di Ivan Ilić , arrivato a gennaio dall' Hellas Verona , nelle dinamiche di gioco della sua squadra. Problemi fisici anche per Pietro Pellegri .

Il Milan , che sfiderà il Toro venerdì sera in campionato a 'San Siro', recupera invece Zlatan Ibrahimović dopo più di otto mesi: può andare in panchina e dare una mano in caso di necessità. Spazio, poi, al trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray .

Il giocatore ha fatto inserire nel suo contratto con i turchi una clausola rescissoria per poter tornare a giocare in Serie A (nel Milan) nelle prossime stagioni. Manchester City nel caos: se le irregolarità finanziarie fossero confermate, Pep Guardiola sarebbe pronto ad andare via. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).