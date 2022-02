Prima pagina Tuttosport: “Gli ex del 2002: ‘Juve, credici!'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 8 febbraio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 8 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle possibilità della Juventus di tornare in lotta per lo Scudetto grazie agli arrivi di Denis Zakaria e Dušan Vlahović nell'ultimo calciomercato invernale. Parlano, su questo tema, gli ex del campionato vinto nella stagione 2001-2002.