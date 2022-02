Quotidiani sportivi, le prime pagine: Pioli, Inter-Roma e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre dedicando ampio spazio a Stefano Pioli, allenatore del Milan, che vanta già un record significativo. Nell'era post Silvio Berlusconi, infatti, mai nessuno era durato così tanto sulla panchina rossonera. Ha feeling con dirigenti e giocatori: può aprire un ciclo. Zlatan Ibrahimović, intanto, si allena in palestra per poter tornare in campo il prima possibile. Si parla, poi, del primo quarto di finale di Coppa Italia: questa sera, a 'San Siro', si disputerà Inter-Roma, con José Mourinho che tornerà per la prima volta nella Milano nerazzurra. In casa Inter, intanto, Lautaro Martínez rischia una squalifica per uno sputo a Theo Hernández durante il derby. Mentre la Juventus si gode già Dušan Vlahović, la Sampdoria accoglie Sebastian Giovinco. Ieri, infine, 2-2 tra Salernitana e Spezia: debutto con doppietta, tra i campani, per Simone Verdi.