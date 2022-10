Prima pagina Tuttosport: “Zambrotta: ‘Vlahovic, sei nel posto giusto'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 7 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista a Gianluca Zambrotta, ex terzino, in Serie A, di Juventus e Milan, che gioca in anticipo per il quotidiano torinese la super sfida di domani pomeriggio, ore 18:00, a 'San Siro' tra rossoneri e bianconeri.