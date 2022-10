Quotidiani sportivi, le prime pagine: ripresa Inter, tracollo Roma

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 7 ottobre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

GAZZETTA DELLO SPORT

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 7 ottobre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi, in ripresa dopo il successo in Champions League contro il Barcellona. Arriva il 'codice rimonta' anche per il campionato: Lautaro Martínez al top, basta primedonne, il jolly Henrikh Mkhitaryan ed una difesa di ferro. In alto, sotto la testata, si parla di Milan-Juventus di domani pomeriggio a 'San Siro'. In casa rossonera il mistero del momento si chiama Charles De Ketelaere. Prime critiche per il belga, ma dal Milan sono sicuri: presto comincerà a volare. In casa bianconera, invece, paura per Ángel Di María, che si è ritrovato i banditi in villa durante una cena con il compagno di squadra Dušan Vlahović. Chiosa, oltre che con la scomparsa improvvisa di Gian Piero Ventrone, anche con le partite di ieri in Europa League e Conference League: male la Roma, battuta allo stadio 'Olimpico' per 1-2 dal Betis, bene la Fiorentina, vittoriosa 0-3 sul campo degli Hearts of Midlothian. Pari a reti bianche per la Lazio a Graz.

CORRIERE DELLO SPORT

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 7 ottobre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del k.o. interno (1-2) della Roma contro il Betis in Europa League. Giallorossi avanti con Paulo Dybala su calcio di rigore, poi rimontati da Guido Rodríguez e Luis Henrique. Nel finale espulso Nicolò Zaniolo. Beffata, dunque, la squadra di José Mourinho il quale ora, con il suo solito pragmatismo, dichiara apertamente di puntare al secondo posto nel girone. Soltanto un pareggio, 0-0, per la Lazio di Maurizio Sarri in casa dello Sturm Graz. Bene, invece, la Fiorentina che, in Conference League, passa 0-3 a Edimburgo (Scozia) in casa degli Hearts of Midlothian. Reti di Rolando Mandragora e Christian Kouamé nel primo tempo, tris di Luka Jović nella ripresa. Addio a Gian Piero Ventrone, il re dei preparatori atletici italiani, stroncato dalla leucemia. Intanto, a Bologna, contestazione dei tifosi negli spogliatoi con l'allenatore Thiago Motta che replica agli ultras rossoblu.

TUTTOSPORT

Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 7 ottobre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista a Gianluca Zambrotta, ex terzino, in Serie A, di Juventus e Milan, che gioca in anticipo per il quotidiano torinese la super sfida di domani pomeriggio, ore 18:00, a 'San Siro' tra rossoneri e bianconeri. Per l'ex giocatore della Nazionale Italiana, il centravanti Dušan Vlahović è nel posto giusto al momento giusto, perché con Juan Cuadrado e Filip Kostić avrà le occasioni per segnare. Nella fila rossonere, però, tornerà Theo Hernández, che potrebbe fare la differenza. Il mondo del calcio piange la prematura scomparsa di Gian Piero Ventrone, ex preparatore atletico anche della 'Vecchia Signora'. Sguardo, poi, in casa Torino. Il tecnico granata, Ivan Jurić, vuole il riscatto di Nikola Vlašić dal West Ham e il rinnovo del contratto per Saša Lukić oltre che rinforzi nel calciomercato di gennaio. Nell'intervista con Salvatore Bagni si parla del Napoli da Scudetto, mentre nell'indagine su Erling Braut Haaland si dice che diventerà più forte di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Per concludere, i risultati di Roma, Lazio e Fiorentina in Europa League e Conference League.