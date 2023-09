Prima pagina Tuttosport: “Costacurta: ‘Attenti alla Juve. Ed è l’anno del Toro'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 7 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva ad Alessandro 'Billy' Costacurta. Per l'ex difensore, oggi opinionista televisivo per 'Sky Sport', questo può essere l'anno della Juventus in Serie A. Il fatto di non disputare le coppe europee, infatti, potrebbe agevolare la squadra di Massimiliano Allegri nella lotta Scudetto.