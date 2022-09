Prima pagina Tuttosport: “Coraggio, Juve!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 7 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport', oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, sconfitta di misura (1-2) al 'Parco dei Principi' dal PSG. Primo tempo da incubo per i bianconeri di Massimiliano Allegri, sotto per via di una doppietta di Kylian Mbappé. Nella ripresa, la reazione della 'Vecchia Signora', in gol con Weston McKennie e vicina al pareggio.