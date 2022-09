Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve sconfitta di misura dal PSG

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di PSG-Juventus, prima partita del Girone H della Champions League 2022-2023. Magie di Kylian Mbappé, con una doppietta nel primo tempo, poi il gol di Weston McKennie nella ripresa. Al 'Parco dei Principi' finisce 2-1 per i padroni di casa. Sinfonia 'a metà', invece, del Milan in casa del Salisburgo, dove coglie soltanto un pareggio (1-1). Apre Noah Okafor, pareggia Alexis Saelemaekers. Palo di Rafael Leão al 93'. Stasera si giocano altre due gare importantissime in Champions, Inter-Bayern Monaco e Napoli-Liverpool. I nerazzurri devono ripartire dopo il k.o. nel derby, gli azzurri tentano l'impresa contro i 'Reds' non proprio al massimo della forma. In alto, infine, sotto la testata, intervista ad Urbano Cairo, Presidente del Torino, sul bell'inizio di stagione dei granata e l'esonero di Siniša Mihajlović dalla panchina del Bologna.