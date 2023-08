Prima pagina Tuttosport: “Lukaku, assist Bayern. Toro, almeno ecco Vlasic”

I bianconeri, così, venderebbero il serbo in Germania e, con i soldi, andrebbero a chiudere l'acquisto del belga dal Chelsea. Il Torino è vicino al ritorno, stavolta a titolo definitivo, di Nikola Vlašić dal West Ham, mentre accelera anche per riportare in Serie A il centrocampista offensivo ucraino Ruslan Malinovskyi (ex Atalanta) dall'Olympique Marsiglia.