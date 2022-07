Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic, 140 palle gol per te”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 7 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parlando di Juventus sottolinea un particolare. Con l'arrivo in bianconero di Paul Pogba e Ángel Di María , per Dušan Vlahović , numeri alla mano, potrebbero arrivare la bellezza di ben 140 palle gol stagionali.

Curiosità, invece, dall'estero: Mauricio Pochettino, esonerato dal PSG per far spazio al nuovo tecnico Christophe Galtier, percepirà ben 25 milioni di euro per non lavorare. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).