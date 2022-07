Quotidiani sportivi, le prime pagine: Koulibaly verso la Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'assalto della Juventus a Kalidou Koulibaly, erede designato del partente Matthijs de Ligt. La 'Vecchia Signora' vuole offrire 30 milioni di euro al Napoli per il cartellino del difensore in scadenza di contratto nel 2023. Per il giocatore, pronto un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione sotto la Mole. I bianconeri insistono anche per avere Nicolò Zaniolo dalla Roma mentre sbarca Ángel Di María. Sul derby di Milano, invece, tira aria di Belgio. L'Inter, come noto, ha ripreso Romelu Lukaku. Il Milan, dopo aver ingaggiato lo svincolato Divock Origi, ex Liverpool, affonda il colpo per Charles De Ketelaere: il giocatore del Bruges ha scelto i rossoneri, gli agenti sono a Milano. Il Torino ha preso Nemanja Radonijć dall'Olympique Marsiglia, la Lazio ha chiuso per Nicolò Casale dell'Hellas Verona. Vola, invece, al PSG il bomber Gianluca Scamacca del Sassuolo: un affare da 50 milioni di euro.