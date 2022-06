Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Max Allegri la vuole così”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 7 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus che ha in mente Massimiliano Allegri, con un rinforzo per reparto. Nahuel Molina (Udinese), Emerson Palmieri (Chelsea), Kalidou Koulibaly (Napoli), Paul Pogba ed Ángel Di María (svincolati), Giacomo Raspadori (Sassuolo) tra i nomi desiderati.