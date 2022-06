Quotidiani sportivi, le prime pagine: Ibra, Inzaghi e nuova Juventus

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Zlatan Ibrahimovic, il quale, operato ai legamenti del ginocchio e fuori fino al 2023, rinnoverà il suo contratto con il Milan ad una cifra simbolica più premi legati ai risultati. Quindi, si parla del calciomercato della Juventus, con i bianconeri che vogliono portare Ángel Di María e Filip Kostic sotto la Mole. L'Inter, invece, aspetta Romelu Lukaku: il bomber belga vuole incontrare la nuova proprietà del Chelsea per farsi liberare dai londinesi per i nerazzurri. Un ex interista, Dejan Stanković, intanto, promuove l'acquisto di Nemanja Matić da parte della Roma di José Mourinho. Infine, spazio ad Italia-Ungheria, seconda partita del Gruppo C della Nations League. Stasera, ore 20:45, a Cesena sarà titolare il giovanissimo Wilfried Gnonto.