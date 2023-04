Prima pagina Tuttosport: “Due stadi, due misure”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 7 aprile 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 7 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre contestando i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito i recenti episodi di razzismo durante Juventus-Inter di Coppa Italia. Curva bianconera chiusa per un turno, in particolare per Juventus-Napoli di campionato, con Juan Cuadrado squalificato per tre partite. Il quotidiano torinese lamenta una disparità di trattamento nei confronti della 'Vecchia Signora' rispetto ad altre società del nostro calcio.

Nel nuovo filone di indagine sulle plusvalenze sono incluse Roma, Lazio e Salernitana. Anche in questo caso 'Tuttosport' fa notare, dunque, come il problema non riguardasse solo la Juve che, finora, per questo motivo, ha rimediato 15 punti di penalizzazione in Serie A. Intervista esclusiva, poi, a Rayyan Baniya. Il difensore centrale italo-turco del Fatih Karagümrük di Andrea Pirlo si è proposto sia al Torino sia alla Nazionale Italiana.

Per concludere, oggi si tornerà in campo per le prime gare della 29^ giornata di campionato: in Milan-Empoli, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha il dubbio relativo alla presenza dal 1' di Rafael Leão. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 7 aprile 2023