Quotidiani sportivi, le prime pagine: Retegui, Lukaku e Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 7 aprile 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 7 aprile 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha proposto un'intervista in esclusiva a Mateo Retegui, centravanti del Club Atlético Tigre e nuovo bomber della Nazionale Italiana. Presto potrebbe arrivare a giocare in Serie A: lui non ha alcuna preferenza sulle big del nostro calcio. In alto, sotto la testata, si parla delle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale 'San Raffaele' di Milano: l'ex Presidente del Milan ha la leucemia cronica ed un'infezione polmonare, ma risponde bene alle cure. Oggi prime partite della 29^ giornata di campionato: spazio a Salernitana-Inter (ore 17:00), Lecce-Napoli (ore 19:00) e Milan-Empoli (ore 21:00). Nei rossoneri, mister Stefano Pioli fa cinque cambi; tra gli azzurri, torna Giacomo Raspadori. Intanto, Simone Inzaghi si gioca la panchina nerazzurra. Chiosa con i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito ai fatti dell'Allianz Stadium in Coppa Italia: tre turni di squalifica a Juan Cuadrado, curva bianconera chiusa per un turno.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 7 aprile 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Romelu Lukaku. In occasione, infatti, di Salernitana-Inter, partita della 29^ giornata di Serie A in programma oggi alle ore 17:00, 'Big Rom' sarà nuovamente titolare. Avrà la chance di mettersi alle spalle gli insulti razzisti rimediati all'Allianz Stadium in Coppa Italia. Proprio per questi orrendi episodi, il Giudice Sportivo ha disposto la chiusura della curva della Juventus per la partita di campionato contro il Napoli e squalificato Juan Cuadrado per tre giornate. Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha duramente condannato qualsiasi forma di razzismo, chiedendo che le persone che si macchiano di ciò finiscano fuori dal calcio e agli stadi. Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale 'San Raffaele' di Milano per un'infezione polmonare, lotta da leone contro la leucemia cronica. La Procura Federale, invece, si muove per il nuovo filone delle plusvalenze dopo l'indagine aperta sui conti di Roma, Lazio e Salernitana. Oggi, però, parola al campo: in Lecce-Napoli delle ore 19:00 tornerà Giacomo Raspadori e in Milan-Empoli delle ore 21:00 il tecnico rossonero Stefano Pioli farà tre cambi nella formazione.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 7 aprile 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre contestando i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito i recenti episodi di razzismo durante Juventus-Inter di Coppa Italia. Curva bianconera chiusa per un turno, in particolare per Juventus-Napoli di campionato, con Juan Cuadrado squalificato per tre partite. Il quotidiano torinese lamenta una disparità di trattamento nei confronti della 'Vecchia Signora' rispetto ad altre società del nostro calcio. Nel nuovo filone di indagine sulle plusvalenze sono incluse Roma, Lazio e Salernitana. Anche in questo caso 'Tuttosport' fa notare, dunque, come il problema non riguardasse solo la Juve che, finora, per questo motivo, ha rimediato 15 punti di penalizzazione in Serie A. Intervista esclusiva, poi, a Rayyan Baniya. Il difensore centrale italo-turco del Fatih Karagümrük di Andrea Pirlo si è proposto sia al Torino sia alla Nazionale Italiana. Per concludere, oggi si tornerà in campo per le prime gare della 29^ giornata di campionato: in Milan-Empoli, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha il dubbio relativo alla presenza dal 1' di Rafael Leão.