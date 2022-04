Prima pagina Tuttosport: “Lodi, la Juve scocca la freccia”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 7 aprile 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 7 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus e, in particolare, della volontà di acquistare Renan Lodi, terzino sinistro brasiliano dell'Atlético Madrid, per sostituire il partente Alex Sandro. Alternative, Owen Wijndal dell'AZ Alkmaar ed Emerson Palmieri del Chelsea, oggi all'Olympique Lione.