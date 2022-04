Quotidiani sportivi, le prime pagine: Raspadori, Dybala e Renan Lodi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse di calciomercato della Juventus. Andrà via Paulo Dybala, in scadenza di contratto. Al suo posto, al fianco di Dušan Vlahović, i bianconeri vogliono mettere Giacomo Raspadori del Sassuolo. Costa 30 milioni di euro e non sarà alternativo a Nicolò Zaniolo. Per le fasce, i bianconeri vogliono Nahuel Molina (Udinese) o Owen Wijndal (AZ Alkmaar). Anche il Milan è molto attivo e progetta di spendere 100 milioni di euro in estate per Sven Botman, Renato Sanches (entrambi del Lille), Divock Origi (che si svincolerà dal Liverpool) e Gianluca Scamacca (Sassuolo). Per lo Scudetto, però, Gianfranco Zola, in un'intervista esclusiva alla 'rosea', vede l'Inter di Simone Inzaghi come favorita. Spazio, infine, alle coppe europee. Ieri sera, in Champions League, tripletta di Karim Benzema in Chelsea-Bayern Monaco 1-3 e sconfitta (0-1) del Bayern Monaco in casa del Villarreal. Stasera, tra Europa League e Conference League, ecco Lipsia-Atalanta (ore 18:45) e Bodø/Glimt-Roma (ore 21:00).