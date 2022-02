Prima pagina Tuttosport: “Juve, per lo Scudetto ci sei anche tu”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 7 febbraio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 7 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Juventus-Verona 2-0 . I bianconeri di Massimiliano Allegri colgono tre punti importanti e, per giunta, con la firma dei due nuovi acquisti. Appena 13' per vedere il primo gol juventino di Dušan Vlahović . Nella ripresa, poi, la rete di Denis Zakaria .

Secondo il quotidiano torinese nella lotta per lo Scudetto torna, prepotentemente, in corsa anche la Juve. Che, intanto, approfittando dello scivolone interno dell'Atalanta (1-2) contro il Cagliari, torna al quarto posto in classifica in Serie A. In alto, sotto la testata, si parla di un'Inter 'accerchiata'.