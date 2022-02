Quotidiani sportivi, le prime pagine: vola la Juve di Vlahovic e Zakaria

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo per 2-0 della Juventus di Massimiliano Allegri contro l'Hellas Verona all'Allianz Stadium. In gol, per i bianconeri, i due nuovi acquisti del calciomercato di gennaio. A Dušan Vlahović bastano, infatti, appena 13' per prendersi la Juve. Nella ripresa a segno anche Denis Zakaria. Si parla, poi, della corsa a tre per lo Scudetto. Fanno discutere, in casa Inter, i cambi di Simone Inzaghi durante il derby di Milano vinto dal Milan in rimonta. I rossoneri si godono Olivier Giroud e Stefano Pioli crede nella rimonta in vetta alla classifica di Serie A. Occhio però al Napoli, alla pari del Diavolo, che con il ritrovato Victor Osimhen si prepara a ricevere i nerazzurri il prossimo weekend di campionato. In Serie B, incredibile esonero di Filippo Inzaghi dalla guida del Brescia con la squadra terza a -2 dalla capolista.