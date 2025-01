Prima pagina Tuttosport: “SuperSergioMilan: una rimonta pazzesca”

Inter avanti di due reti ( Lautaro Martínez e Mehdi Taremi ), poi l'ingresso di Rafael Leão consente al Milan di ribaltare tutto (in gol Theo Hernández , Christian Pulisic e, al 93' , Tammy Abraham ). Primo trofeo per RedBird , sulla vittoria l'evidente mano del nuovo allenatore del Diavolo.

Intervista in esclusiva, poi, con Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus, che mette in guardia l'allenatore dei bianconeri, Thiago Motta, sulle ambizioni che si devono coltivare quando si allena la squadra più titolata d'Italia. Sul fronte mercato, per l'attacco della 'Vecchia Signora', tra Joshua Zirkzee (Manchester United) e Randal Kolo Muani (PSG) spunta anche Niclas Füllkrug (West Ham).