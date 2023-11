Prima pagina Tuttosport: “Juve Park”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Fiorentina-Juventus di ieri sera al 'Franchi'. I bianconeri vincono in trasferta, 0-1, grazie a un gol di Fabio Miretti e poi respingono tutti gli assalti dei viola. Tre punti in tasca per gli ospiti, che restano in scia dell'Inter in classifica.